In una recente comunicazione, Apple ha annunciato l’arrivo di alcune nuove major release che riguardano iOS e iPadOS. Tra le funzioni coinvolte c’è anche l’Eye Tracking. L’annuncio è arrivato il 15 maggio. Tramite un post sul portale ufficiale dell’azienda di Cupertino. In quest’occasione è stato dichiarato che alcune funzioni di accessibilità di iOS 18/iPadOS 18. Il punto di partenza sarà la possibilità di controllare i propri dispositivi, iPhone ed iPad, tramite una forma di tracciamento oculare.

Apple annuncia l’arrivo dell’Eye Tracking ed altre funzioni

A tal proposito, sul sito web ufficiale dell’azienda è stato rilasciato un video nel quale viene mostrato il funzionamento della nuova opzione su un iPad. In un certo senso è possibile assimilare il sistema di controllo con il Vision Pro.

L’Eye Tracking non è però la sola novità in arrivo. Insieme a quest’ultima arriverà anche Music Haptics. Quest’ultimo permette agli utenti non udenti o con problemi di udito di ascoltare ugualmente la musica grazie al supporto haptic engine. Come funziona? Il sistema sfrutta tap e vibrazioni che si sincronizzano con le canzoni.

Ulteriori funzioni in arrivo per Apple sono Vehicle Motion Cues, pensata soprattutto per gli individui che soffrono di chinetosi, Vocal Shortcuts e Listen for Atypical Speech. Inoltre, sembra che presto potrebbero arrivare anche delle nuove voci per VoiceOver.

Per poter conoscere ulteriori dettagli relativi alle funzioni è possibile visionare il sito web ufficiale di Apple e esaminare l’apposita sezione dedicata. È importante sottolineare che nel post l’azienda di Cupertino non specifica direttamente il collegamento tra suddette novità e iOS 18 e iPadOS 18. È però ipotizzabile che le due cose saranno legate considerando che le funzioni elencate dovrebbero arrivare nel corso dell’anno.

Dunque, bisognerò attendere il rilascio di ulteriori informazioni da parte di Apple per comprendere quali saranno i principali dettagli relativi alle prossime major release dei sistemi operativi dell’azienda.