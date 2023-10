CoopVoce, la EVO 180 è la regina del mercato mobile

Gli utenti che hanno voglia di cambiare provider, questa volta potranno farlo agevolmente. Tutti i gestori virtuali sono stati pronti in ogni momento: le loro offerte non comportano periodi lunghi per la portabilità e soprattutto grandi costi di attivazione. Ancor di più, se scegliete CoopVoce, potete avere l’attivazione gratuita per l’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale.

Quella EVO 180 che in molti temevano potesse scomparire a partire dal 20 settembre scorso è stata rinnovata. CoopVoce ha deciso di lasciarla disponibile fino al prossimo 4 ottobre, concedendo anche agli altri la possibilità di sottoscriverla allo stesso prezzo.

Infatti resta ancora disponibile per soli 7,90 € al mese per sempre, con tutti i contenuti a cui gli utenti erano abituati. Ricordiamo che la EVO 180 infatti include tutto al suo interno, a partire dalle telefonate fino ad arrivare ai giga.

CoopVoce, la migliore promo è sul sito ufficiale: ecco la EVO 180 con tutto incluso

Questa volta basterà poco per scegliere di cambiare gestore, siccome quello che offre CoopVoce non lo offre nessuno. Si parte infatti da minuti senza limiti per le telefonate verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia e in Europa, 1000 SMS verso qualsiasi provider in ogni momento e infine anche 180 giga per navigare su web sfruttando la rete 4G.

Il prezzo mensile per tutti coloro che aderiranno entro il 4 ottobre, ovvero dopodomani, sarà di soli 7,90 € al mese con il costo di attivazione gratuito. Anche la consegna della scheda Sim è gratuita e ricordiamo che ci sono tantissimi servizi inclusi che altri provider invece prevedono a pagamento.