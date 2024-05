Android, il regalo di oggi consiste in 6 app e giochi a pagamento GRATIS

La giornata è particolarmente interessante per chi ha un dispositivo Android. Oggi all’interno del Play Store di Google diversi titoli figurano gratis invece che a pagamento. Si tratta di applicazioni e giochi di ottimo livello, alcuni dei quali tra i più amati dal pubblico.

Attenzione però, in quanto alcuni potrebbero essere disponibili gratis solo oggi, per cui affrettarsi potrebbe essere utile.

Android: questi sono i titoli a pagamento che possono essere gratis oggi sul Play Store

Gli utenti che vogliono approfittare di questa grande opportunità devono solo fare riferimento a questo elenco in basso semplice da analizzare. È facilissimo capire il nome dei titoli, visto che sono stati scritti proprio come sono presenti sul Play Store di Google. Per procedere al download basta cliccare su di essi e in un batter d’occhio si verrà indirizzati al market Android.

Una volta fatto questo, ogni gioco ed applicazione scelti finiranno direttamente sullo smartphone, senza alcun tipo di pagamento da sostenere. Ovviamente non c’è scadenza: ogni contenuto che viene scaricato dal Play Store di Google gratis durante questo periodo promozionale, resta tale a vita. Proprio per questo motivo bisogna approfittare, in quanto ogni gioco ed ogni applicazione scaricati oggi, potranno essere tenuti per sempre così. In più c’è anche un’altra osservazione: può essere utile scaricare anche quello di cui non si ha necessità.

Ci sono infatti contenuti che ora potrebbero non occorrere agli utenti, ma che potrebbero tornare utili in futuro. Scaricare l’intera lista adesso quindi comporta il vantaggio di poter eliminare subito dopo i contenuti che non servono, ma di poterli scaricare ancora gratis prossimamente, anche quando torneranno a pagamento, visto che l’account Google tiene conto del momento in cui furono scaricati gratis in passato. Ecco la lista: