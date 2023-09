WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea leader indiscussa del suo settore.

Essa, con più di due miliardi di iscritti, ancora in continua crescita, è ormai diffusa praticamente in tutto il mondo.

Ciò che rende WhatsApp così importante nel suo ambito, oltre all’efficienza del servizio offerto, sono sicuramente le numerose modifiche e funzioni aggiuntive che l’app inserisce in ogni suo nuovo aggiornamento.

Aggiornamenti che, a dirla tutta, avvengono con una frequenza disarmante.

Quasi ogni settimana, infatti, è possibile accedere ad una nuova funzione del momento che rende l’app sempre più utile e versatile.

Ogni nuova modifica viene pubblicata su WeBetanInfo, il blog ufficiale di WhatsApp.

Tuttavia, se non avete avuto ancora modo di raccogliere informazioni circa le ultime due funzionalità dell’applicazione, ci pensiamo noi.

WhatsApp: le principali novità del momento

Tra le funzioni segrete di WhatsApp che probabilmente ancora non tutti conoscono abbiamo:

La possibilità di trasformare il tasto registra audio della chat in registra video;

La nuova categoria Aggiornamenti.

Per quanto riguarda la prima funzione questa è davvero molto semplice da impostare.

Infatti, basta semplicemente toccare una sola volta il tasto di registra auto e, al posto dell’icona del microfono, verrà mostrata quella di una videocamera.

Da qui basterà tenere premuto il pulsante e trascinarlo verso l’alto.

In questo modo, potrete iniziare a registrare il vostro video messaggio dalla lunghezza massima di 30 secondi.

Un’alternativa più utile e divertente rispetto ai comuni e talvolta interminabili audio.

Per quanto riguarda, invece, la seconda novità, essa riguarda l’introduzione della nuova categoria “Aggiornamenti”.

Cliccandoci sopra, apparirà un nuovo menù, da cui sarà possibile visualizzare e selezionare i Canali che più ci piacciono. I canali sono pagine tematiche realizzate da aziende o Content Creator che ci consentono di restate aggiornati su tutte le novità riguardanti un determinato tema.

Senza la necessità di dover ricorrere ad altri social e scrollare l’infinita bacheca di post per raggiungere quelli di nostro interesse.

I canali sono ormai stati utilizzati e aperti dalle più grandi e autorevoli personalità, e per iscriversi è davvero molto semplice.

Basta trovare il canale di vostro interesse e cliccare sul pulsante iscrizione.