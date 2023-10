Un volantino davvero unico nel suo genere vi attende oggi direttamente da Unieuro, dove potete trovare gli sconti più interessanti del momento, a cui aggiungere anche la possibilità di raggiungere un elevato livello di risparmio su ogni singolo acquisto effettuato.

Spendere poco con Unieuro è una prassi ormai molto comune tra il pubblico, il quale garantisce all’utente finale la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello, con la minima spesa finale. La campagna promozionale, come siamo solitamente abituati a vedere, è facilmente fruibile anche in ogni singolo negozio, oltre che online sul sito ufficiale.

Unieuro, quali sono i nuovi sconti del momento

Nuovi sconti incredibili sono disponibili con il volantino Unieuro attivo proprio in questi giorni, scorrendo l’ottima campagna promozionale gli utenti possono approfittare di grandi prezzi bassi da non perdere di vista, come quelli applicati sui dispositivi mobile più in voga e desiderati dal pubblico: Apple iPhone 14 Pro Max è oggi disponibile a soli 1399 euro, ma anche Samsung Galaxy Z Flip5, è disponibile a 1249 euro, oppure uno a scelta tra Galaxy S23, che viene a costare 749 euro, passando per iPhone 14 Pro, ed il suo prezzo finale di 1149 euro. Gli utenti possono anche pensare di mettere le mani sul modello che potremmo definire una via di mezzo tra i tanti di casa Apple, quale è iPhone 14 Plus, disponibile a 949 euro.

Tutti gli sconti del volantino Unieuro sono visibili direttamente qui sotto, oppure collegandovi al sito.