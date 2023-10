Oppo, come Official Global Partner della UEFA Champions League, ha oggi attivato una promozione molto speciale: tutti coloro che acquisteranno, entro il 31 ottobre 2023, un Oppo Reno10 Series, o un modello della serie Oppo Reno8, avranno la possibilità di partecipare all’estrazione finale relativa ad alcuni biglietti per una delle tante partite in palio.

Come vi abbiamo anticipato, partecipare alla campagna è davvero molto più semplice di quanto possiate immaginare, poiché basta a tutti gli effetti scegliere di acquistare uno smartphone, come il top di gamma della serie: Oppo Reno10 Pro, capace di offrire un comparto fotografico di tutto rispetto, con OIS e PDAF, per una maggiore stabilità delle immagini anche nella realizzazione di video in movimento.

Con Oppo Reno10, invece, la batteria da ben 5000mAh, riesce a garantire una autonomia più che sufficiente per utilizzare il prodotto per lunghe giornate, senza destare preoccupazione di vario genere. Oppo Reno8 Pro è nato per realizzare video notturni di alta qualità, con risoluzione massima in 4K, grazie alla presenza di sensori Sony IMX709 e IMX766 di altissima qualità nella fotocamera principale da 50 megapixel.

Oppo, come vincere i biglietti per la Champions League

L’ultimo smartphone che potrete acquistare per partecipare all’estrazione è Oppo Reno8, dotato di uno spessore di soli 7,67 grammi, è caratterizzato da un peso ridottissimo, infatti raggiunge solamente 179 grammi, con un’estetica di alto livello, data la presenza dell’effetto Oppo Glow per la riduzione delle impronte digitali, capaci di rendere il dispositivo molto piacevole alla vista e al tatto, mantenendo intatta la sua incredibile eleganza generale.