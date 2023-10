Con l’arrivo di ottobre non si può non pensare all’autunno e ai pomeriggi con plaid, tisane calde e un bel film in streaming ad accompagnare il tutto. Non sembra perfetto? Ma affinché sia davvero il pomeriggio ideale è necessario sceglie il film adatto per creare la giusta atmosfera. L’autunno ha un fascino immenso ed unico, grazie ai suoi colori e alle atmosfere calde e caratteristiche, merito anche di una delle festività più controverse e, allo stesso tempo, amate di sempre: Halloween. Quindi scopriamo insieme quali sono i film che fanno al caso nostro per prepararci ad Halloween. Tranquilli, la mini lista proposta qui è a prova di deboli di cuore. I film selezionati servono solo a creare atmosfera con fantasia, colori e con un pizzico si sovrannaturale che non guasta.

Hocus Pocus (1993)

Sì, esistono molti film che ruotano attorno ad una delle notti più attese dell’anno, eppure, che Halloween sarebbe senza rivedere Hocus Pocus? La commedia di Kenny Ortega, con Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy, racconta in chiave comica la storia delle malvagie sorelle streghe Sanderson e del giovane Max Dennison che insieme a sua sorella Dani e l’amica Allison si ritroverà al centro di una serie di dis-avventure causate proprio dalle tre sorelle.

Donnie Darko (2001)

Il giorno di Halloween è fondamentale per il giovane Donnie Darko visto che un inquietante tizio vestito da coniglio continua a ripetergli che il 31 ottobre sarà la data della fine del mondo. Donnie, confuso da tutto quello che gli sta accadendo, vive la vigilia dell’apocalisse proprio come se fosse un party di Halloween, con tantissime persone dai costumi assurdi, proprio come quello del coniglio “compagno” di disavventure del giovane protagonista.

Nightmare Before Christmas (1993)

Tratto da un’idea di Tim Burton, il film di Henry Selick vede protagonista Jack Skeletron, conosciuto per essere il re del paese di Halloween. Gli abitanti di questo paese passano tutti i giorni a lavorare ai preparativi per la festa del 31 ottobre, ma Jack si scopre stufo di quella quotidianità. Alla ricerca di nuovi stimoli, un giorno Jack trova il portale per un nuovo mondo, quello del Natale. Le ambientazioni natalizie attraggono Jack che però vivendo la vita di qualcun altro capisce che rinnegare sé stessi non porta a nulla di buono.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Non è uno tra gli horror più spaventosi mai rilasciati, ma Il mistero di Sleepy Hollow è di certo uno di quelli che meglio trasmettono l’atmosfera di Halloween: cavalieri senza testa, streghe e paesini immersi nella nebbia. Il film di Tim Burton è una piccola perla da non perdere. Il protagonista è Ichabod Crane, interpretato da Johnny Depp, un giovane poliziotto che si trova ad investigare su alcuni misteriosi omicidi nel villaggio di Sleepy Hollow. L’uomo si accorgerà presto che dietro al caso che deve risolvere si nasconde in realtà qualcosa di soprannaturale.

The Others (2001)

Film diretto da Alejandro Amenabar, è uno dei capolavori supremi del cinema. Con le sue ambientazioni e la trama avvincente riesce a catturare lo spettatore innescando in lui un senso di inquietudine anche senza utilizzare scene di sangue o mostri spaventosi. Protagonista principale della storia è Nicole Kidman che interpreta il ruolo di una giovane madre che dopo aver perso il marito si ritrova a crescere da sola i suoi due bambini, in una casa dove non entra mai la luce. Il film vi terrà con il fiato sospeso fino alla fine dove vi aspetta un inaspettato colpo di scena.

Coco (2017)

Infine, vi consigliamo uno dei capolavori Disney degli ultimi anni. Coco, film Disney-Pixar, diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina è ambientato a Santa Cecilia, cittadina messicana in pieno fermento per la celebrazione del Dia de Muertos. Protagonista della storia è Miguel Rivera un ragazzino che spera un giorno di divenare un musicista contro il volere della sua famiglia. Ma questo sarà il suo ultimo problema quando a causa di una serie di equivoci e dis-avventure Miguel si ritroverà ad attraversare il regno dei morti accompagnato da alcuni membri della sua famiglia coinvolti, a causa del ragazzino, nelle questioni del regno dei vivi.

Cosa ne pensate di questi film? Quali sono i vostri preferiti?