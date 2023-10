Ogni singola nazione d’Europa possedeva inizialmente le proprie banconote e monete. Con l’arrivo dell’euro i paesi hanno perso in un certo senso la loro individualità. Prima che la nuova valuta fosse approvata, le nazioni avevano un sistema monetario preciso e personale.

In Italia ad esempio c’era la Lira, in Francia il Franco e In Germania il Marco. Tutte queste rappresentavano l’identità nazionale. Nella maggior parte dei casi, infatti, raffiguravano momenti storici e personaggi che hanno dato il loro contributo durante la storia. Lo stesso ragionamento è stato applicato alle attuali banconote in uso, che presto rappresenteranno volti famosi e conosciuti.

Le modifiche alle banconote: nuovi volti e nuovi monumenti

L’euro e una banconota che definisce tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea, motivo per il quale poi tutti gli Stati hanno accettato di aderire al cambiamento. Il grande vantaggio dell’operazione di tale valuta è dato dal fatto che anche spostandosi da Nazione a Nazione non c’è bisogno di effettua fare un cambio monetario. Tutte le monete e banconote principali hanno la stessa faccia, solo alcune hanno delle modifiche.

I cambiamenti più frequenti avvengono per raffigurare particolari momenti storici sulla moneta da 2€. Un esempio può essere anche dato dai medici raffigurati nell’anno della pandemia o il disegno del volto di Grace Kelly, in Francia nel 2005, per il 25° l’anniversario della sua morte. La decisione della BCE è stata presa con l’obiettivo di dare una rinfrescata all’aspetto delle banconote italiane.

In questo modo i falsi verranno facilmente riconosciuti e si potrà dare importanza a personaggi antichi e moderni che hanno fatto la differenza. Secondo i rumor i più votati sono Luciano Pavarotti, Antonio Vivaldi, Giulio Cesare Galileo, Giacomo Puccini, Niccolò Paganini, Cristoforo Colombo e Galileo Galilei. Tra i personaggi odierni sono apprezzati i nomi di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. I luoghi preferiti sono emblemi del territorio italiano, come il Duomo di Milano, la torre di Pisa, il Circo Massimo, il Colosseo, il Vaticano e il viadotto di San Giorgio.