Chi si interessa di astronomia, o semplicemente è spinto dalla curiosità, rimarrà sbalordito dalle nuove ricerche effettuate dalla NASA. Sui profili social ha postato un’immagine rappresentante la magnifica Galassia Sombrero, un arcobaleno circolare nascosto tra le stelle. Quella che è stupefacente però è la risposta che svela il segreto nascosto al suo centro.

Per visualizzare autonomamente la Galassia, occorre posizionare il telescopio spaziale Hubble nella parte estrema del meridione dell’ammasso Virgo. La foto della NASA proviene dal telescopio Spitzer e mostra colori fantastici. Un panorama incredibile lontano 28 milioni di anni luce. Quello che è ancora più stupefacente è posizionata al suo interno.

Il segreto della nascita delle Galassie

All’interno della Galassia Sombrero si nasconde un buco nero un miliardo di volte più grande del Sole. Ciò che potrebbe essere un vero tesoro per gli scienziati è dato dalla presenza di migliaia di stelle presenti nell’aureola: sono quasi tutte nuove. Solitamente un buco nero racchiude stelle risucchiate, qui invece sono appena nate. La scoperta è da associare alla presenza di determinati metalli ed elementi.

Da queste si potrebbe apprendere come si assemblano ed evolvono le galassie. Gli astronomi hanno spiegato che nelle aureole si individuano solitamente generazioni di astri antichi, composti da materiali più leggeri rispetto a quelli più giovani molto pesanti. Con il passare degli anni, nell’aureola entrano a far parte le più vecchie, cosa qui non avvenuta. Non ci sorprenderebbe se parte dell’attenzione della NASA nel futuro sia concentrata su questa parte di spazio, anche se nuove scoperte riguardano tutto il lato più profondo del cielo.