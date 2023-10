Capita a volte che gli operatori telefonici italiani decidano di applicare alcune rimodulazioni alle proprie offerte di rete mobile. Durante la giornata di ieri 1 ottobre 2023, in particolare, l’operatore Fastweb ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti che riguarderanno prevalentemente le offerte della gamma denominata Fastweb Mobile.

Fastweb Mobile, da novembre in arrivo nuovi aumenti anche fino a 5 euro

Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico Fastweb ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti per alcune sue offerte della gamma Fastweb Mobile. Secondo quanto riportato dall’operatore, questi aumenti avranno un importo compreso tra 0,05 euro e 5 euro in più al mese. Il prezzo delle offerte dovrebbe aumentare a partire dal 1 novembre 2023.

Come già detto, le offerte coinvolte saranno principalmente quelle della gamma Fastweb Mobile. Ve ne segnaliamo alcune qui di seguito:

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile Ver2

Fastweb Mobile Ver3

Fastweb Nexxt Mobile

Fastweb Nexxt Mobile Mini

Fastweb Nexxt Mobile Unlimited

Fastweb Mobile Freedom

Fastweb Mobile Voce

Fastweb Mobile Giga

Fastweb Mobile 700

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco come l’operatore ha giustificato questi aumenti:

“E’ importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta.

Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile.”