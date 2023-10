Un Power Bank potrebbe tornare sempre utile nella vita di tutti i giorni, soprattutto se ha una batteria da 22.500 mAh.

Oggi la piattaforma Amazon ne propone uno a manovella, marca Captok, ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Captok: powerbank a manovella ad un prezzo top

Si tratta di un generatore di manovella portatile da 22500 mAh che può caricare rapidamente più dispositivi contemporaneamente. È perfetto da portare con te e ti permette di mantenere i dispositivi mobili completamente carici, sempre e ovunque.

Il pannello LED integrato e la torcia con funzione SOS forniscono la luce giusta in ogni situazione. Quando l’energia si sta esaurendo e non c’è accesso a una presa di corrente, basta utilizzare la manovella per caricare il generatore di corrente, genera circa 5 W di potenza quando si avvia a 180 giri/min, che è utile per effettuare una chiamata di emergenza dal tuo cellulare.

La banca di potere a manovella può anche essere ricaricata tramite un pannello solare, non incluso nella confezione. Basta collegare un pannello solare con porta USB-C alla stazione di alimentazione e approfittare di energia solare economica ed ecologica. Tutto questo a soli 99.99 euro seguendo questo link.