Quello che vogliamo proporvi oggi è un generatore solare da 230V senza fili e con presa di corrente, che potrebbe tornarvi utile nei week end in campeggio e non solo.,

Si tratta di un Power Bank da 24000 mAh con grande capacità con presa: la consegna supporta 80 W, uscita continua AC adatta per la maggior parte dei piccoli dispositivi elettrici, è utile per la ricarica emergent. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Power Station Captok da 230V ad un ottimo prezzo

Questa Power Bank solare dispone di 1 connettore AC 230 V, 1 caricabatterie wireless da 10 W, 2 porte USB 5 V/2.4 A, 2 porte USB QC 3.0 (massimo 18 W), 1 porta USB C PD 2.0 (massimo 18 W), 1 connettore DC 12 V out (12-16,8 V/10 A). La powerstation può anche caricare altri dispositivi mentre si ricarica da sola. La presa da 230 V è solo onda sinusoidale modificata da 80 W, consigliata per la luce a LED, laptop, non utilizzarlo per altri dispositivi che hanno una potenza superiore a 80 W.

Supporta la ricarica di dispositivi a microcorrente, come cuffie Bluetooth, luci a LED, ecc. Tenere premuto il pulsante DC per 3 secondi per entrare nella modalità di ricarica microcorrente in cui l’icona della batteria lampeggia ciclicamente. Premere nuovamente il pulsante DC per uscire da questa modalità.

Infine non manca un pannello LED e la torcia, dotata infatti di pannelli LED ultra luminosi e offre 3 livelli di luminosità. La torcia LED offre 3 modalità di illuminazione: continua, scintillante, SOS. È comodo da usare in ambienti chiusi, all’aperto e a bordo. Seguendo questo link acquisterete il prodotto per soli 139.99 euro.