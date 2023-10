Online sono state pubblicate le prime immagini ritraenti il Samsung Galaxy S24 Ultra, il modello top della gamma che verrà messo in vendita all’inizio del 2024. Da questo semplici immagini è possibile vedere quanto questo smartphone sarà incredibile.

Un design elegante e sottile rendono il tutto più accattivante. La Samsung ha lavorato per prendere le funzionalità una spanna sopra ai modelli precedenti. Una volta scoperti tutti i dettagli, non acquistarlo sarà impossibile. La Apple, con il nuovo iPhone 15, deve cominciare a tremare.

Come sarà il Galaxy S24 Ultra

Nel video lo smartphone viene mostrato in tutte le sue angolazioni, permettendo una visione chiara dell’aspetto generale. Subito si notano le differenze con i modelli attuali. La prima data dalla presenza di una cornice sottile che contorna il display WQHD+, la cui grandezza in diagonale dovrebbe essere intorno ai 6,8 pollici. Il materiale utilizzato è il titanio, mentre la resistenza è di tipo IP68. Il peso complessivo dello smartphone è di soli 233 grammi, leggermente diverso rispetto all’S23 Ultra. Al di sotto vi è lo spazio in cui è inserita la S Pen.

Si tratterebbe di una delle cornici più sottili mai costruite e realizzate per uno smartphone. Questa va a dare un aspetto simmetrico e incredibilmente novativo al Galaxy S24. Sulla destra vi è posizionata un’antenna UWB, mentre sulla parte posteriore ci sono le quattro fotocamere integrate in un unico modulo circolare. La principale è da 200 megapixel, la seconda è da 12 megapixel grandangolare, la terza è invece una periscopica con potenza da 50 MP e l’ultima da 10 MP tele. La frontale, posizionata in alto al display è da 12 MP. Per quanto riguarda la memoria RAM questa sarà di 16 GB e ha sistema operativo Android.