CoopVoce rende di nuovo disponibile la sua promozione Evo 200 con minuti, SMS e Giga a meno di otto euro al mese. Sarà possibile sottoscrivere la promozione per un tempo limitato: dal 5 ottobre fino all’8 Novembre. Evo 200 sarà attivabile dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore nazionale, ma anche da tutti i clienti che hanno già un piano attivo con CoopVoce. Non sarà invece disponibile per chi intende attivare un numero nuovo per il proprio smartphone. Vediamo insieme i dettagli dell’offerta.

Bundle e costi di Evo 200

CoopVoce Evo 200, risulta un’offerta estremamente vantaggiosa considerando i dati offerti e il suo costo mensile. L’opzione, infatti, comprende: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000SMS verso tutti i numeri nazionali e 200Giga di internet a 4G. Il tutto a soli 7,90 euro al mese.

Per chi procede online per l’attivazione della SIM ha il costo di 10 euro. Nel pagamento è compreso il costo di attivazione e spedizione della SIM al proprio domicilio e 1 euro di traffico telefonico. Al momento dell’attivazione verrà inoltre richiesto il pagamento anticipato del primo mese dell’offerta, dunque, per Evo 200 il primo pagamento, compreso di tutto, sarà di 17,90 euro.

Il costo della SIM e dell’attivazione sarà sempre lo stesso se si procede con il suo acquisto in un punto vendita fisico (al momento sono esclusi ancora da questa possibilità i supermercati Coop di Campania e Sicilia), ma in questo caso saranno inclusi nell’offerta anche 5 euro di traffico telefonico.

Coloro che invece sono già utenti CoopVoce potranno attivare Evo 200 pagando solo il costo di attivazione o cambio offerta pari a 9,90 euro, somma che verrà poi scalata dal credito della SIM insieme al pagamento del primo mese anticipato.

L’offerta Evo 200 è disponibile anche per chi desidera attivare una eSIM.

I vantaggi di CoopVoce

Ricordiamo che, a partire da Marzo 2023, tutti gli utenti CoopVoce avranno a disposizione la tecnologia VoLTE che permette di effettuare chiamate su rete 4G. Il servizio viene abilitato automaticamente a tutti i clienti CoopVoce che sono in possesso di uno smartphone compatibile.

Inoltre, in caso di esaurimento del bundle di traffico dati incluso nelle offerte la navigazione in rete verrà bloccata senza alcun costo aggiuntivo, mentre per gli SMS verranno applicate le condizioni del proprio piano tariffario di base. Se i dati a disposizione terminano prima del previsto gli utenti attraverso l’App CoopVoce potranno decidere di rinnovare anticipatamente la propria offerta. Tutte le tariffe CoopVoce, secondo le normative vigenti, sono utilizzabili in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea, alle stesse condizioni previste per l’Italia.