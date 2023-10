MediaWorld lancia una delle promozioni più attese dell’anno, il NO IVA, che permetterà agli utenti in questo weekend di acquistare dei prodotti incredibili senza l’aggiunta dell’IVA.

MediaWorld è solito offrire alla propria clientela degli sconti eccezionali per incentivare l’acquisto di prodotti di elettronica ed elettrodomestici di qualsiasi tipo non solo nei negozi fisici ma anche online.

Questa iniziativa in particolare è disponibile solo per i possessori della carta MEDIAWORLD CLUB (che si può generare facilmente e in modo gratuito sul sito del negozio), e permette di acquistare i prodotti senza l’aggiunta di IVA, che corrisponde a uno sconto del 18,04% da utilizzare sia nei negozi fisici e sia online sino a esaurimento scorte.

Le migliori offerte del NO IVA di MediaWorld

Lo sconto verrà applicato direttamente al carrello, sia fisico che virtuale sul sito, e come detto potranno usufruirne solo i possessori di MEDIAWORL CLUB.

I prodotti scontati sono numerosi e comprendono smartphone, tablet, TV e orologi digitali.

Scopriamo insieme quali sono le migliori offerte da non perdere assolutamente durante il NO IVA di MediaWorld.

Tra gli smartphone abbiamo:

Xiaomi 13T, 256 GB, BLACK a 508 euro invece di 699.

a 508 euro invece di 699. Xiaomi 13 Ultra 12+512, 512 GB, BLACK a 1229 euro invece di 1499.

a 1229 euro invece di 1499. Motorola RAZR 40 ULTRA 8/256, 256 GB, BLACK a 861 euro invece di 1099.

a 861 euro invece di 1099. Motorola RAZR 40 8+256, 256 GB, VIOLA a 573 euro invece di 899.

a 573 euro invece di 899. Motorola RAZR 40 8+256, 256 GB, WHITE a 573 euro invece di 899.

a 573 euro invece di 899. Motorola G32, 64 GB, SILVER a 116 euro invece di 159.

a 116 euro invece di 159. Motorola G32, 64 GB, GRAY a 116 invece di 159.

Tra gli orologi:

Xiaomi SMARTBAND MI SMART Band 8, Champagne a 32 euro invece di 39.

a 32 euro invece di 39. Xiaomi SMARTBAND MI SMART Band 8, Graphite Black a 32 euro invece di 39.

a 32 euro invece di 39. Samsung SMARTWATCH Galaxy Watch6 44mm, SILVER a 269 euro invece di 349.

a 269 euro invece di 349. Garmin SPORTWATCH Forerunner 55, Aqua a 131 euro invece di 199.

a 131 euro invece di 199. Garmin SMARTWATCH Venu Sq 2, Shadow Gray a 188 euro invece di 269.

a 188 euro invece di 269. AMAZFIT SMARTWATCH GTS 4 Mini, MIDNIGHT BLACK a 77 euro invece di 99.

AMAZFIT SMARTWATCH GTS 4 Mini, FLAMINGO a 77 euro invece di 99.

AMAZFIT SMARTWATCH GTS 4 Mini, MOONLIGHT a 77 euro invece di 99.

AMAZFIT SMARTWATCH GTS 4 Mini, MINT BLUE a 77 euro invece di 99.

Tra i tablet: