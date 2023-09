Unieuro raccoglie nell’ultimo volantino messo a disposizione al pubblico, una buonissima dose di sconti speciali con i migliori prezzi in circolazione, e la possibilità comunque di approfittare di un risparmio più unico che raro. Gli utenti oggi riescono ad accedere agli sconti più interessanti, riducendo di molto la spesa finale effettivamente da sostenere.

Spendere poco con Unieuro è decisamente più facile di quanto effettivamente avreste mai pensato, arrivano in questi giorni gli sconti speciali, con la possibilità di approfittare di prezzi incredibilmente bassi, e l’accesso garantito in ogni singolo negozio dislocato sull’intero territorio nazionale italiano.

Unieuro, assurde le offerte su smartphone e tecnologia

Incredibili offerte vi attendono da Unieuro fino al 5 ottobre, la data di scadenza effettiva della campagna promozionale in oggetto, con un volantino che racchiude al proprio interno grandissime occasioni per spendere poco, tra cui ad esempio spiccano smartphone anche di fascia altissima. I modelli maggiormente in voga partono proprio dai top di gamma, quali possono essere Apple iPhone 14 Pro Max, che oggi costa 1399 euro, oppure un Galaxy Z Flip5, il foldable che tutti gli utenti stavano aspettando, acquistabile dal pubblico a 1249 euro, per finire con Apple iPhone 14 Pro, che costa all’incirca 1149 euro.

Scendendo al di sotto della soglia dei 1000 euro, la scelta si fa sicuramente più varia, dove si possono trovare iPhone 14 Plus, in vendita a 949 euro, raggiungendo anche lo smartphone Android più ricercato del periodo: Samsung Galaxy S23, che oggi risulta essere acquistabile con un esborso finale di 749 euro. Gli stessi ordini possono essere tranquillamente completati anche online sul sito.