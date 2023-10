I rischi inerenti alla visione illegale tramite l’IPTV stanno aumentando esponenzialmente nell’ultimo periodo, tanto che gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano estremamente in pericolo (giustamente), proprio a causa delle ultime prese di posizione e scelte del governo nostrano.

Tutto nasce per contrastare un fenomeno illegale che ruba effettivamente denaro al sistema, le cifre sono assolutamente impietose, se considerate che ad oggi sono oltre 10 milioni gli utenti pronti ad aderire all’IPTV con perdite che si aggirano al miliardo di euro (comprensivo di tutta la stagione calcistica). E’ indubbio che, osservando i suddetti numeri, fosse necessario un intervento per arginare la situazione.

IPTV, multe incredibili per chi guarda Sky e DAZN

Il Governo ha recentemente incrementato le multe per i cittadini che verranno a tutti gli effetti scoperti nell’utilizzo dell’IPTV per scopi illeciti, infatti oggi sono previste sanzioni che partono da un minimo di circa 516 euro, e sulla base della recidività possono superare abbondantemente il migliaio di euro. Coloro che rischiano particolarmente il carcere sono gli utenti che hanno deciso di trasmettere il segnale, ovvero di fornire agli altri i contenuti, e non solo di fruirne direttamente.

Nel caso in cui fosse difficile individuare colui che commette il reato, il Governo ha pensato di giocare d’anticipo, cercando in tutti i modi di interrompere anzitempo il segnale, grazie all’AGCOM che può obbligare il provider all’interruzione entro 30 minuti dall’inizio della partita o della singola trasmissione.