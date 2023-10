L’abolizione del bollo auto è una notizia che vorremmo assolutamente leggere o sentire, finalmente sarebbe una sorta di liberazione per gli utenti di tutta la penisola, ma che purtroppo non risulta essere ancora realtà, proprio perché quanto vi riporteremo oggi è limitato ad una ristretta cerchia della popolazione.

La tassa attualmente è da versare nel momento in cui si è effettivamente in possesso di un mezzo targato messo su strada, il costo è fisso annuale e varia in relazione alla potenza del mezzo di cui si è proprietari, anche con vincoli che la stessa Regione di appartenenza impone (ecco perché anche le esenzioni potrebbero essere differenti in relazione alla location).

Bollo auto, l’abolizione è certa con questa notizia

Ad oggi parlare di abolizione completa del bollo auto sembra quasi essere pura utopia, ma vi possiamo assicurare essere realtà semplicemente ascoltando quelle che sono le indicazioni del Governo, sebbene sia necessario acquistare una nuova vettura. L’utente che vorrà risparmiare sul pagamento della tassa dovrà semplicemente passare all’elettrico, tra i vari incentivi attualmente attivi, troviamo giustappunto la totale esenzione per coloro che acquisteranno una vettura di questo tipo.

I tempi di esenzione variano in relazione alla Regione in cui si effettua l’acquisto, vi possiamo dire però che in media si parla di 3-5 anni di non pagamento della tassa. I più fortunati restano sempre gli abitanti di Piemonte e Lombardia, aree entro le quali il pagamento dell’imposta è gratuito per tutta la vita del mezzo.