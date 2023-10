Iliad distrugge CoopVoce con la GIGA 150 e un servizio GRATIS

Avreste mai pensato di arrivare a questo punto e di trovare ancora disponibili delle offerte molto vantaggiose su alcuni siti di gestori presenti in Italia? In realtà è proprio così, con tantissimi provider che hanno scelto di continuare sulla loro linea operativa, proponendo offerte di livello anche durante la fine del mese di settembre.

Ora che è arrivato ottobre però ci sono delle scadenze ed è per questo che bisogna affrettarsi a prendere al volo determinati prezzi. Iliad è uno di quei gestori che mette a disposizione il maggior numero di contenuti e lo dimostra ogni mese con le sue migliori promozioni.

Iliad: continuano ad arrivare rivali ma il provider vince con la sua Giga 150

Attualmente sul sito ufficiale ce ne sono due di offerte per quanto riguarda l’ambito mobile, ma una sarebbe nettamente più vantaggiosa dell’altra. Si tratta della Giga 150, opportunità da non lasciarsi scappare visto che prima o poi scomparirà. Una volta sottoscritta questa promozione, il prezzo di vendita di 9,99 € al mese sarà valido per sempre. Basta sottoscriverla per averla con tutti i suoi contenuti, che partono da minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numerazione in Italia e in Europa.

Per quanto concerne poi la connessione ad Internet, ci sono 150 giga disponibili per navigare sfruttando la rete 5G. In questo caso c’è da dire che tale opportunità potrà essere usata al meglio da coloro che vivono in zone ben fornite da questo standard di rete. La stessa cosa vale per le persone che hanno a disposizione uno smartphone dotato di 5G.