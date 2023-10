Probabilmente durante gli ultimi giorni gli utenti si saranno concentrati particolarmente su alcuni annunci da parte di Google per quanto riguarda i Pixel in arrivo. La serie 8, composta da due smartphone al momento, vedrà la luce a partire dal 4 ottobre per dare battaglia ad iPhone.

Le ultime battute prima dell’evento ufficiale stanno servendo all’azienda per mettere in mostra, mediante scenette divertenti, quello che un dispositivo Pixel sa fare rispetto ad un iPhone. Probabilmente a tutti gli appassionati del mondo telefonico è piaciuto vedere siparietti del genere, proprio come l’ultima avventura che è stata realizzata in tema Halloween. Questo di certo ha senso visto che il mese di ottobre è ormai alle porte ed è tipicamente, soprattutto soprattutto negli Stati Uniti, il periodo della famosissima festa pagana.

Google sfida iPhone, questa volta Pixel sfrutta il tema Hallowen per “aggredire” il melafonino

10/4 is almost here, and what iPhone® didn’t expect makes them a little nervous. #BestPhonesForever pic.twitter.com/kTBBo8AB24 — Google Pixel (@GooglePixel_US) September 28, 2023

All’interno dell’ultima scenetta messa in circolazione da Google, si vedono i due smartphone che si trovano nel bosco con la luna piena, mentre il Pixel racconta una storia spaventosa riguardo ad un vecchio telefono che vive nel bosco.

Una volta terminata l’inquietante storia, iPhone afferma di aver paura. A quanto pare però lo smartphone di Apple non avrebbe paura della storia, bensì del futuro. L’iPhone parla infatti di un grande lancio imminente da parte di Google per la gamma Pixel, affermando “Le persone parleranno delle tue rivoluzionarie funzionalità IA e del tuo design accattivante.”

Con questa scenetta dunque Google vuole dare un colpo, ironico chiaramente, ad Apple e ovviamente far partire la sfida con gli iPhone.