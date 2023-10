Quali SERIE TV vedere su Netflix ad ottobre, le top 6

Proprio qui in basso potete dare un’occhiata all’elenco delle principali serie TV che Netflix posiziona attualmente nei primi 6 posti della classifica.

Ovviamente tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, per cui restano dei consigli abbastanza generici e distaccati.

Netflix: queste sono le principali serie TV attualmente in lista che dovete vedere assolutamente

Dopo aver passato alcuni mesi a stabilizzarsi, Netflix ha ricominciato forte durante il mese di settembre, che è stato praticamente monopolizzato da una serie in particolare che è One Piece. Attualmente però gerarchie sono cambiate e ci sono dei nomi nuovi da valutare, tutti veramente interessanti per quanto visto già da milioni di persone.

Al primo posto torna finalmente Sex Education, serie incentrata sulle avventure sessuali dei protagonisti che in una nuova stagione ricominceranno a dilettare il pubblico.

Al secondo posto irrompe improvvisamente la serie TV su Vasco Rossi, Il Sopravvissuto. Non c’è troppo da dire in questo caso: la produzione parlerà del leggendario cantante italiano che ancora oggi intrattiene cornici di pubblico infinite negli stadi italiani.

Al terzo posto ecco la mini serie TV La mia prediletta. In quest’ultima si parlerà fortemente di una storia realmente accaduta con una donna e due bambini vittime di prigionia.

Al quarto posto ecco proprio la serie record di agosto e settembre, ovvero One Piece basata sui fatti visti nell’omonimo anime.

Al quinto posto resiste ancora In Fiamme, fatta di eventi incredibili tutti da scoprire con il fiato sospeso. Al sesto posto invece ecco un’altra serie nuova, ovvero Encounters, L’industria degli Ufo che tratta appunto eventi paranormali legali agli oggetti non identificati.