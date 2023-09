Se siete alla ricerca di un modello Microsoft Surface ad alte prestazioni ad un prezzo conveniente, vogliamo parlarvi dell’offerta presente in questi giorni sulla piattaforma Amazon.

Parliamo di Microsoft Surface Go 3, proposto con uno sconto di oltre 100 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Microsoft Surface Go 3 in offerta su Amazon

Il prodotto è stato progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Go 3 è ottimizzato per il tocco e la penna digitale, ha un veloce processore Intel e la versatilità di un laptop convertibile in tablet. Esplora, lavora, gioca, impara, segui le tue serie preferite ovunque ti trovi su un ottimo dispositivo due-in-uno, che sostituirà il tuo tablet e il tuo portatile.

Garantisce fino a 11 ore di autonomia durante gli spostamenti e Ricarica rapida, per ricaricare subito la batteria quando devi collegare il dispositivo alla rete elettrica. Surface Go 3 è piccolo e facile da utilizzare per tutti i membri della famiglia; regola il sostegno integrato all’angolo ottimale per prendere appunti, disegnare diagrammi e fare schizzi con la penna per Surface.

Resta in contatto con le webcam HD da 1080p anteriore e posteriore e due microfoni Studio; prova la tecnologia Dolby Audio integrata, ottima per ascoltare lezioni online, musica o audiolibri e per seguire le tue serie preferite. Connettiti con la veloce rete Wi-Fi 6 per migliorare le prestazioni di connessione in casa. Seguite questo link per portarlo a casa per soli 605.89 euro invece di 728.99 euro.