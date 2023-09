Sapevate che le SIM dei vostri cellulari potrebbero farvi guadagnare una vera e propria fortuna ?

Ebbene sì.

Esiste un settore del collezionismo incentrato sulle schede SIM, considerate rare, che sono molto ricercate e per le quali alcune persone spenderebbero fior di quattrini per averne una.

Infatti in rete è ormai possibile trovare una moltitudine di siti internet incentrati proprio sulle aste online, tra questi il più conosciuto è sicuramente Ebay.

Ogni giorno su piattaforme di questo tipo, vengono pubblicate innumerevoli aste, durante le quali, ogni singolo pezzo viene pagato profumatamente, soprattutto se si tratta di un settore fortemente ricercati come è quello delle schede SIM.

Ma rende una scheda telefonica così rara?

Semplicemente la sua sequenza numerica.

SIM Top Number, alla ricerca del numero fortunato

Infatti le SIM che presentano una sequenza numerica particolare, vengono etichettate con il nome di Top Number o Gold Number.

Un numero per essere considerato raro, deve rispettare alcune caratteristiche. Tra cui:

Presenza di tutti i numeri uguali , o differenza di uno due numeri;

, o differenza di uno due numeri; I numeri corrispondono ad una data di un determinato evento storico culturalmente importante;

di un determinato culturalmente importante; Errori di realizzazione;

di realizzazione; Presenza di palindromi o particolari sequenze ripetute;

o particolari Numeri che richiamano significati spirituali, come il 777 che per alcuni corrisponde al numero degli angeli e così via.

Tra le SIM che sono state vendute e che hanno fatto guadagnare un bel gruzzoletto ai loro fortunati proprietari abbiamo :