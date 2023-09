Se siete alla ricerca di un PC Portatile dalle prestazioni molto alte ma non volete spendere una fortuna, abbiamo il prodotto che fa per voi.

La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo un notebook Lenovo con Intel Core i5 ad un prezzo molto vantaggioso. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

PC Portatile Lenovo in offerta su Amazon

Il PC Portatile in questione dispone di CPU Intel Core i5-1235U con frequenza in burst Mode di 4,4 GHz, Memoria DDR4 da 8 GB, 2 USB, 1 USB Type-C, Presa HDMI, Disco interno M2 SSD da 256 GB, Web Cam a colori HD, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, ingresso combo cuffie microfono. Il sistema operativo pre installato è un Windows 11 Pro e tra i software installati viene fornito MICROSOFT OFFICE PRO 2021, antivirus Windows Defender, adobe reader, lettore video audio multimediale, e app per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione.

Non necessita di nessuna configurazione iniziale, prodotto pronto all’uso con installazione di tutti i driver di sistema, aggiornamenti ed utility per produttività; immediata al primo avvio, assistenza in remoto fornita su richiesta, il prodotto viene inizializzato con upgrade hardware e software e fornito pronto all’uso dai nostri tecnici certificati.

Potete acquistarlo seguendo questo link al prezzo di 445 euro invece di 519 euro, scontato del 14%. Sulla pagina ufficiale della piattaforma scoprirete anche tutte le altre caratteristiche tecniche.