Il colosso americano Apple è ormai da tempo a lavoro per la realizzazione del suo prossimo smartphone economico e compatto, ovvero il nuovo iPhone SE 4. Già da tempo si parla di una possibile somiglianza con il precedente iPhone 14 e ora sono arrivate delle ulteriori conferme in merito. Vediamo qui di seguito I dettagli.

iPhone SE 4, nuovi rumors confermano somiglianze con iPhone 14

Nel corso dei prossimi mesi Apple toglierà finalmente i veli sul suo prossimo iPhone SE 4. Come già detto in precedenza, questo nuovo modello dovrebbe avere molte cose in comune con il precedente iPhone 14, da cui deriva. Il design dovrebbe infatti riprendere quello di quest’ultimo, tra cui anche la presenza di un notch centrale più contenuto.

Rispetto alla precedente generazione, il nuovo iPhone SE 4 avrà ovviamente dei miglioramenti non di poco conto. Sul fronte lo smartphone potrà infatti finalmente vantare la presenza di un display con tecnologia OLED. Questa volta, la diagonale dello schermo dovrebbe essere più ampia rispetto al passato, ma per il momento non sappiamo se la frequenza di aggiornamento dello schermo sarà elevata.

Immaginiamo di no, trattandosi di uno smartphone Apple economico, soprattutto perché anche lo schermo del nuovo iPhone 15 è fermo sui 60Hz. Ci saranno poi dei cambiamenti anche dal punto di vista fotografico. Rispetto al precedente iPhone 14 (che dispone di una dual camera posteriore), il nuovo iPhone SE 4 avrà invece sul retro sempre un singolo sensore fotografico più un piccolo flash LED. Non sappiamo tuttavia in che modo l’azienda deciderà di posizionarlo sulla backcover.

Immaginiamo comunque che emergeranno nuovi dettagli in merito, soprattutto perché sembra che il debutto ufficiale non si terrà prima del 2025.