Le eSIM sono le cosiddette SIM virtuali, un concetto talmente astratto da non risultare ancora perfettamente comprensibile da molti di noi, ma che potrebbe rappresentare a tutti gli effetti il futuro della telefonia mobile, considerando che negli Stati Uniti, già nel 2022 Apple ha deciso di imporre la vendita di iPhone 14 solo con le eSIM.

Ad oggi quasi tutti i top di gamma permettono l’utilizzo della SIM virtuale, basti pensare ad un Google Pixel 7, definito a tutti gli effetti un dual SIM, ma con il carrellino con un solo slot disponibile. C’è da dire che non tutti i device ne sono compatibili, per questo motivo la prima cosa da fare è verificare che il dispositivo di cui siete in possesso sia utilizzabile con l’eSIM. Fatto questo, vediamo come configurarla.

eSIM, come le configuriamo su Android?

Ogni operatore telefonico tradizionale, tra cui Iliad, offre al pubblico la possibilità di acquistare una eSIM, in genere con abbonamenti dai prezzi differenti rispetto ai tradizionali. Dopo averla ordinata, vi verrà messo a disposizione un codice QR identificativo della stessa, che dovrà essere scannerizzato dal menù impostazioni – rete – aggiungi eSIM del vostro dispositivo mobile (la nomenclatura potrebbe cambiare in base al vostro brand, ma in genere il percorso è quello).

Il sistema provvederà a scansionare la SIM virtuale, con immediato riconoscimento, e possibilità di apportare qualche piccola modifica alle impostazioni. In pochissimi secondi potrete iniziare ad utilizzare l’offerta, una procedura semplice ed immediata, alla portata anche dei più inesperti.