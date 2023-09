Le eSIM sono ormai il futuro della telefonia mobile e in Italia tutti gli operatori si stanno operando per fornire quanto prima questo servizio a tutti i clienti.

Ma cos’è una eSIM? L’eSIM è proprio la smaterializzazione della SIM. Ciò significa che per attivare un numero di telefono non ci sarà più bisogno di inserire una scheda fisica ma avverrà tutto virtualmente.

Questo nuovo servizio porta con sé molti vantaggi. Innanzitutto lo spazio che nello smartphone viene occupato dalla SIM può essere utilizzato per altri sistemi tecnologici e poi viene eliminato il rischio di poter perdere o rompere la propria scheda telefonica.

D’altra parte però ci sono anche alcuni svantaggi come l’impossibilità di spostare subito la SIM da un telefono all’altro in caso di rottura e la necessità di agganciarsi a una rete Wi-Fi per l’attivazione.

In Italia sono molti gli operatori telefonici che hanno già fornito le eSIM ai propri clienti e tanti altri si stanno attivando.

Fastweb si unisce agli operatori telefonici con le eSIM

Anche l’operatore telefonico virtuale Fastweb ha annunciato che a partire dal 18 settembre saranno disponibili le eSIM per tutti i nuovi numeri e per i vecchi clienti.

L’acquisto delle eSIM è effettuabile solo in negozio e con l’acquisizione verrà fornito da Fastweb un codice QR. Basterà inquadrare quest’ultimo per attivare in modo semplice e veloce l’eSIM.

Il codice QR si potrà utilizzare gratuitamente per un massimo di 6 volte, il che significa che si può spostare l’eSIM da un telefono a un altro per 6 volte, dopodiche il costo per un nuovo codice è di 14,99 euro.