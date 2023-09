iPhone 15 Pro, i test di resistenza svelano la forza del TITANIO

La nuova serie iPhone 15 è arrivata in vendita proprio la scorsa settimana con delle novità molto importanti. Quest’anno sono stati due i punti di discussione principali riguardanti proprio i nuovi dispositivi, ovvero il passaggio alla porta USB-C, finalmente, e l’arrivo del titanio a spese dell’acciaio inossidabile.

Il titanio ovviamente risulta uno dei materiali più resistenti, proprio come l’acciaio inossidabile ma in questo caso è più leggero. Questo fa certamente la differenza per quanto riguarda l’ergonomia dei telefoni e soprattutto la loro maneggevolezza. Durante gli ultimi giorni sono stati avviati i primi test di resistenza per i nuovi iPhone 15 Pro, siccome ricordiamo che solamente i modelli Pro e Pro Max sono fatti in titanio.

Test di resistenza, cosa esce fuori mettendo sotto pressione un iPhone 15 Pro

Con i primi test sta venendo fuori quanto siano resistenti i nuovi iPhone 15 Pro. Il primo, che ha visto il tester lasciar cadere sia quest’ultimo che il suo predecessore 14 Pro, a mostrato già le prime differenze. Il modello nuovo presenta una piccola imperfezione poi “ripulita” in prossimità dell’urto, ma quasi invisibile. Per quanto riguarda invece il vecchio modello, l’acciaio inossidabile presenta un graffio consistente.

Non si può dire lo stesso per il test sullo schermo, visto che l’iPhone 15 Pro vede il display rompersi quasi subito, mentre il 14 Pro resiste.

Testando invece la fotocamera, quella del 15 Pro si stacca praticamente di netto, mentre quella del 14 Pro no, pur rompendosi parecchio. Il telaio dunque si è mostrato molto più resistente a primo impatto, così come lo schermo che si comporta molto bene con il test classico della fiamma. Quello che è il risultato facilmente infrangibile è stato il vetro posteriore: è durato pochissimo.