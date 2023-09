Pur trattandosi di esperimenti poco accurati, i test di resistenza effettuati sugli iPhone di ultima generazione suscitano sempre parecchia curiosità permettendo, in alcuni casi, di giungere a delle conclusioni circa l’effettiva resistenza dei nuovi prodotti Apple.

Ovviamente l’arrivo degli iPhone 15 non poteva passare inosservato. Svariati test di caduta sono stati effettuati al fine di verificare la resistenza garantita dalla nuova scocca in titanio che distingue le varianti Pro. I risultati ottenuti hanno fatto storcere il naso ad alcuni appassionati. Sembrerebbe, infatti, che la resistenza del vetro posteriore dell’iPhone 15 Pro Max sia veramente intaccata dalla nuova scocca in titanio adottata da Apple sui suoi nuovi dispositivi.

iPhone 15 Pro Max è poco resistente per via del titanio!

Il test di resistenza condotto dal noto JerryRigEverything non ha dato i risultati sperati. Il video pubblicato ha inevitabilmente alimentato dei dubbi circa la resistenza del nuovo iPhone 15 Pro Max sarebbe il vetro posteriore opaco che, a causa della scocca in titanio, presenta appunto una minore resistenza messa in crisi non appena è stata esercitata una pressione/flessione su entrambi i lati dello smartphone. Com’è possibile notare dal video pubblicato in rete, pur non piegandosi il vetro posteriore si è danneggiato al punto da coinvolgere anche il comparto fotografico e i suoi sensori.

Il dispositivo è stato sottoposto a vari esperimenti, è stato totalmente smontato così Das confermare la presenza delle componenti note e lo strato di titanio è stato tagliato per verificarne lo spessore. Il display, inoltre, non ha subito alcun danno pur essendo stato accostato a una fiamma viva. Sensori fotografici e display, inoltre, hanno risposto positivamente ai vari graffi.