CoopVoce continua a REGALARE contenuti nella EVO 180

Già durante le scorse settimane gli utenti avevano avuto modo di conoscere un’offerta molto vantaggiosa che aveva lo stesso nome e lo stesso prezzo di quella proposta oggi da CoopVoce. In realtà non c’è null’altro da dire, siccome il provider virtuale ha deciso semplicemente di rinnovare ancora per qualche giorno la soluzione detta EVO 180.

Proprio nel prossimo paragrafo in basso potete trovare tutte le informazioni in merito, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda alcuni dettagli. Ricordiamo che i prezzi valgono per sempre senza rimodulazioni future.

CoopVoce: gli utenti possono ancora avere la EVO 180 con tutto incluso a 7,90 € al mese

CoopVoce renderà ancora disponibile la sua promo migliore, utile per avere realmente tutto ciò che serve in un’offerta mobile. Partendo dall’inizio, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 messaggi verso tutti. Passando invece alla connessione ad Internet, ci sono 180 giga disponibili con il 4G. Il prezzo mensile corrisponde a 7,90 € mensili.

Gli utenti devono ricordare che ci sono svariati vantaggi all’interno di questa offerta. Innanzitutto il primo è che è stata prolungata fino al prossimo 4 ottobre, dando così modo a coloro che non sono riusciti a sottoscriverla, di poterlo fare. C’è un costo di attivazione da 10 € da pagare, ma la spedizione a casa della scheda Sim sarà inclusa.

Il prezzo totale quindi con il primo mese sarà di 17,90 €. Troverete quindi così attivazione e primo mese ma anche la possibilità di richiedere una scheda virtuale detta eSIM. Per avviare la richiesta dell’offerta, potrete farlo sia sul sito ufficiale di CoopVoce che in uno dei 900 punti vendita presenti in Italia.