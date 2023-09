ILIAD, le offerte di settembre a cui aderire prima che finisca il mese

Iliad è un operatore di telefonia mobile che ha saputo conquistare una posizione di rilievo nel mercato italiano grazie a una strategia focalizzata su tariffe competitive e un servizio clienti di alta qualità. Recentemente, l’azienda ha firmato il “Codice di Condotta per attività di call center” approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), rafforzando ulteriormente la sua reputazione per l’attenzione al cliente.

ILIAD: le offerte di Settembre 2023

Le promozioni Iliad per il mese di settembre 2023 sono particolarmente interessanti. Tra queste, spiccano:

Voce : Minuti e SMS illimitati con 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 €/mese.

: Minuti e SMS illimitati con 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 €/mese. Giga 100 : Minuti e SMS illimitati con 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 €/mese.

: Minuti e SMS illimitati con 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 €/mese. Giga 150 : Minuti e SMS illimitati con 150 GB, inclusa la connettività 5G, a 9,99 €/mese.

: Minuti e SMS illimitati con 150 GB, inclusa la connettività 5G, a 9,99 €/mese. Dati 300: Minuti e SMS a consumo con 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 €/mese.

Le promo elencate sono aperte a tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, e presentano numerosi vantaggi come l’assenza di vincoli contrattuali, costi nascosti e rimodulazioni.

Copertura e Servizi Aggiuntivi

Iliad offre una copertura 4G/4G+ che raggiunge oltre il 99% del territorio italiano e ha recentemente introdotto servizi 5G in oltre 3.000 comuni. Inoltre, l’operatore offre servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica, il sistema per la verifica del credito e l’hotspot per la condivisione della connessione Internet.

Offerte Smartphone e Fibra

Iliad offre anche la possibilità di abbinare uno smartphone a rate alle proprie tariffe, incluso il nuovissimo iPhone 15. Per quanto riguarda la fibra, Iliad propone sconti per i clienti mobile, con tariffe a partire da 19,99 €/mese per una connessione fino a 5 Gbps. Insomma, l’operatore si conferma come uno degli operatori più dinamici e competitivi del panorama italiano, grazie a un’ampia gamma di offerte e servizi che soddisfano le esigenze di una vasta clientela. Con la sua attenzione al cliente e la sua strategia di prezzi aggressiva, l’operatore è destinato a mantenere un ruolo di primo piano nel mercato delle telecomunicazioni.