Coopvoce ha creato per i propri clienti un portafoglio di offerte assurdamente ampio. L’azienda vuol esser certa di soddisfare ogni tipo di esigenza dell’utente. Tutte le promozioni hanno una cosa molto importante in comune: il prezzo.

Le tariffe sono superlative, molto economiche, ma i vantaggi sono ancora più incredibili. Ci sono giga, chiamate e messaggi per tutti i gusti. Meglio di una gelateria! Ti basterà scegliere il piano tariffario giusto per te e non avrai costi nascosti. Se poi sei cliente assiduo dei supermercati COOP, avrai in regalo bonus e sconti.

Le promozioni per il tuo smartphone di Coopvoce

Per prima, nella linea EVO Coopvoce, troviamo una promozione che ti costerà soli 7,90€ al mese, invece di 9,90€ per un tempo limitato! Al suo interno avrai 180 giga di navigazione in 4G, chiamate senza limiti e 1000 sms. Il costo reterà sempre quello! Considerate che ci sono offerte allo stesso prezzo, ma con meno vantaggi. Fate in fretta!

La seconda promozione che vi segnaliamo è per chi non utilizza troppo internet o chi possiede un secondo smartphone. Si tratta della EVO ESSENTIAL con 3 giga di navigazione sempre in 4G, minuti infiniti e 200 sms. Quanto costa? 4,90 euro mensili!

Se avete solo bisogno di giga per questioni lavorative o di studio, usando il dispositivo come hotspot, c’è la tariffa WEB 20, con 20 GIGA in 4G ad una velocità eccezionale data dalla collaborazione con TIM.

Inoltre, non avrete vincoli e il prezzo resterà sempre lo stesso nel tempo, non subirà alcuna variazione improvvisa e fastidiosa. La SIM verrà spedita direttamente a casa vostra gratuitamente, sia scegliendo di attivare la promo online che in store, a seconda della vostra comodità. Con la linea 4G non dovrete preoccuparvi della copertura: ormai è disponibile in quasi tutta Italia.

Per ogni evenienza e maggiori informazioni potete visitare il sito di Coopvoce o telefonare l’assistenza telefonica e chiedere tutti i dettagli che volete.