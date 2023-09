A quanto pare quest’anno, la rivoluzione che ha visto l’arrivo dei nuovi iPhone non ha riguardato soltanto gli smartphone in se, bensì anche le confezioni di vendita, era da tempo che infatti Apple voleva apporre un tampone al fenomeno di contraffazione (anche delle confezioni) che affligge i suoi prodotti, ed ecco che dunque ha deciso di farlo inserendo un piccolo dettaglio che a tutti quanti sarà sicuramente sfuggito, sembra infatti che Apple abbia apposto dei particolari simboli sulle confezioni di iPhone.

Simboli UV

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023

Come mostrato dal noto leaker Majin Bu, sotto una luce UV viene ad emergere un piccolo QR Code che serve appunto a verificare l’autenticità del prodotto, introduzione di cui ovviamente Apple non aveva professato parola con nessuno nemmeno alla presentazione per cercare di mantenere efficace il più possibile la feature che comunque i contraffattori nel tempo proveranno a riprodurre con sicuramente un successo che prima o poi arriverà.

Ciò non toglie che tutto ciò è pensato per consentire agli utenti di avere la certezza di star comprando un prodotto originale soprattutto se si affacciano a rivenditori non autorizzati o canali non ufficiali, questo perchè già gli scorsi anni, è stata una vera piaga il fenomeno di rivenditori che hanno venduto dispositivi usati come nuovi semplicemente utilizzando confezioni clonate che appunto risultavano ancora sigillate, con addirittura le apposite plastiche apposte sull’anteriore e sul posteriore del device.

Ovviamente queste feature aiuta, ma non sarà per sempre efficace come ora, dunque il consiglio è sempre quello di acquistare device da rivenditori autorizzati.