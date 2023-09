Il nuovo Echo Show 5, più precisamente di terza generazione, è un prodotto da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, ne abbiamo parlato poco più di una settimana fa, ma nonostante tutto è già disponibile ad un prezzo fortemente scontato, quasi il 50% in meno del listino originario.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un relativamente piccolo display touchscreen da 5 pollici, viene di base venduto ad un prezzo di listino di 109 euro, ma grazie alla promozione corrente, che apre le porte alle ormai imminenti offerte d’Autunno, gli utenti lo potranno effettivamente acquistare con una spesa finale di soli 64,99 euro (compratelo a questo link).

Amazon Echo Show 5 di terza generazione, cosa cambia rispetto al passato

Sono davvero tantissime le novità integrate in questa generazione rispetto al passato, in primis troviamo un audio migliorato, che propone al pubblico voci più nitide e bassi decisamente più profondi, passando anche per la presenza di un microfono aggiuntivo sulla superficie, atto a rendere Amazon Alexa più precisa e reattiva.

Sotto il cofano è stato posizionato un processore Amazon AZ2 Neural Edge, decisamente più potente ed in grado di garantire prestazioni più rapide, il display è più luminoso, offrendo altresì una migliore visione con scarsa luminosità. In ultimo parliamo di un design più compatto, che propone un pannello frontale non curvo, rappresentando una perfetta inversione di tendenza rispetto a quanto visto in passato.

Il prodotto è solitamente accompagnato dalla garanzia di 24 mesi, e dalla possibilità di restituirlo gratuitamente entro un mese dall’acquisto.