Apple ha sempre avuto un mercato florido, classificandosi più volte al primo per gli smartphone più venduti dell’anno.

Il 2023 non ha fatto eccezione, e ha visto la società di Cupertino mantenere lo scettro di principale produttore di smartphone al mondo.

Ciononostante, Apple negli ultimi anni ha subito un calo importante delle vendite di iPhone in diversi mercati. Ad esempio, in Cina durante il 2023 le vendite sono calate del 24% a causa della richiesta del Governo cinese di vietare l’utilizzo di dispositivi stranieri ai dipendenti pubblici. A livello generale, invece, le vendite sono diminuite del 2%.

Questo e altri motivi, come la delusione di Apple Vision Pro, stanno spingendo l’azienda ad ampliare i suoi orizzonti su altri mercati, dove già sono state aperte fabbriche per la produzione, come l’India.

La presenza di Apple nei Paesi del sud-est asiatico è stata recentemente rafforzata, e si vocifera che l’azienda intenda spostare in India il 25% della produzione di smartphone.

Quindi, a differenza del mercato cinese e occidentale, che sembrano in calo, quello indiano potrebbe portare dei grandi profitti all’azienda.

Apple e l’ipotesi dell’iPhone più economico al mondo

Il mercato del Sud-Est asiatico è però completamente differente rispetto a quello occidentale. Si tratta di zone in cui l’economia è in crescita, ma al momento la maggior parte della popolazione non può permettersi di spendere cifre spropositate per un solo smartphone.

Ecco perché, secondo Mark Gurman, Apple potrebbe nel breve futuro ideare uno smartphone più economico e alla portata di una popolazione come quella indiana.

Per produrre un iPhone più accessibile si potrebbero utilizzare delle tecnologie meno avanzate e componenti un po’ più datate, in modo da rendere possibile la rivendita a prezzi più bassi rispetto ai modelli attuali.

Per il momento si tratta solo di una semplice ipotesi e niente lasci presagire che Apple sia davvero intenzionata a produrre un iPhone del genere per il mercato indiano.