L’ Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, ha deciso di fornire alcuni suggerimenti e consigli utili da seguire al fine di imparare a riconoscere e prevedere il prima possibile eventuali tentativi di truffe.

Tra questi:

Si consiglia di accedere al proprio conto online esclusivamente attraverso dispositivi di propria proprietà e altamente affidabili;

e altamente affidabili; Utilizzare password complesse che però non siano sempre le stesse per ogni vostro account;

che però non siano sempre le stesse per ogni vostro account; Se si accede all’app della banca attraverso il proprio dispositivo si consiglia di utilizzare il riconoscimento biometrico;

Evitare di rilasciare troppe informazioni su di sé sui social.

Rischio truffe: Ecco come proteggersi

Riconoscere i tentativi di truffe tuttavia non è affatto una cosa semplice, talvolta ci si rende conto di essere stati ingannati solo quando purtroppo il danno è fatto e non è possibile fare nulla a proposito.

In quanto, dimostrare di essere stati vittima di una truffa è davvero complicato e, la maggior parte delle volte, gli istituti bancari non possono fare nulla a riguardo.

Di conseguenza potreste trovarvi ad affrontare situazioni di questo tipo senza nemmeno la possibilità di ricevere un risarcimento.

Per questa ragione vi consigliamo di:

Diffidare da qualsiasi persona vi contatti dicendo di chiamare a nome di un vostro conoscente o parente. In genere i truffatori inventano situazioni in cui un conoscente stretto, impossibilitato nel momento a rispondere a telefono, si trovi in difficoltà. Per cui diventa è necessario che gli vengano inviati dei soldi il prima possibile e, nella maggior parte dei casi, attraverso bonifico bancario.

da qualsiasi persona vi contatti dicendo di chiamare a nome di un vostro conoscente o parente. In genere i truffatori inventano situazioni in cui un conoscente stretto, impossibilitato nel momento a rispondere a telefono, si trovi in difficoltà. Per cui diventa è necessario che gli vengano il prima possibile e, nella maggior parte dei casi, attraverso Nessun istituto bancario vi chiederà di fornirgli i vostri dati di accesso bancari o altri dati sensibili telefonicamente o attraverso qualsiasi altra forma di comunicazione virtuale.

vi chiederà di fornirgli i vostri telefonicamente o attraverso qualsiasi altra forma di comunicazione virtuale. Quando vi trovate ad utilizzare i bancomat accertatevi che non ci sia nulla di anomalo o irregolare.

In ogni caso, di fronte ad un probabile tentativo di raggiro, è sempre consigliabile chiedere aiuto alle autorità competenti.