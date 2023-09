Il 4 Ottobre 2023 Google presenterà finalmente il nuovo smartphone Pixel 8.

Al riguardo, l’informatore Abhishek Yadav, ha pubblicato su X (ex Twitter) una foto in cui mostra il prototipo del nuovo Pixel 8.

Un’anteprima assoluta che non era mai stata rilasciata prima.

Già dalla foto è possibile vedere il radicale cambiamento di stile del dispositivo, che sembra allontanarsi un bel po’ da quello dei modelli che lo hanno preceduto.

Pixel 8: tutto ciò che sappiamo a riguardo

L’immagine che è stata pubblicata mostra ovviamente quello che sarà un prototipo del nuovo Pixel 8.

Da come è possibile vedere già da subito il nuovo smartphone ha una figura più arrotondata, rispetto ai modelli precedenti che sono sempre stati squadrati.

Ciò segna l’introduzione dunque di uno stile completamente nuovo, per cui l’azienda sembra essere estremamente soddisfatta.

Dal punto di vista del disegno, lo smartphone appare come una sorta di “fusione” tra il Pixel 8 ed il 7a, con qualche piccola differenza.

Oltre ai bordi più curvi e arrotondati, il display del Pixel 8 sarà leggermente più piccolo rispetto ai suoi predecessori, che presentano uno schermo di 6.1 pollici.

Il display sarà inoltre circondato da una cornice un po’ più spessa rispetto a quella a cui siamo abituati.

Dalla foto è possibile vedere anche la scelta del colore, si tratta infatti di un celeste molto chiaro. Ma è probabile che vi siano anche altre colorazioni disponibili.

Infine, il nuovo Pixel sarà riconosciuto con il nome in codice Atika. Esso sarà alimentato dal chip Tensor G3, che debutterà ufficialmente proprio con il nuovo smartphone.