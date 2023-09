Vodafone rilancia la sua sfida nel campo della telefonia mobile in questa seconda parte di settembre. Il provider inglese ha messo nel mirino Iliad e le sue tariffe low cost. L’obiettivo principale del gestore è quello di aumentare il suo già nutrito bacino di utenti con una serie di ricaricabili low cost.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

La migliore tariffa dedicata al pubblico, tra le tante di Vodafone, è la Special 70 Giga. Questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche una quota pari a 70 Giga per navigare in internet, anche con le velocità del 5G.

Tutti gli utenti che scelgono di attivare la Special 70 Giga a settembre dovranno pagare una quota di rinnovo pari a soli 7,99 euro al mese. A tale costo ci sarà da aggiungere soltanto una una tantum il cui prezzo è di 10 euro per la ricezione della SIM. Per l’attivazione della Special 70 Giga di Vodafone c’è però una condizione da rispettare, ovvero la portabilità del numero da altro operatore, in primis da Iliad o anche da altri gestori come TIM e WindTre.

Tutti gli utenti che scelgono la Special 70 Giga presso uno dei punti vendita del provider sul territorio nazionale avranno però una garanzia da non sottovalutare. A differenza delle precedenti occasioni, Vodafone assicura a tutti gli abbonati un costo bloccato durante il primo semestre dall’attivazione della SIM, senza quindi alcun pericolo di rimodulazione sui costi da parte degli utenti.