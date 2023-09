Tempo di nuovo operatore telefonico virtuale per il territorio italiano, stiamo parlando di BBBell Mobile, azienda piemontese che, dopo aver acquisito e conquistato una buona reputazione in anni di lavoro nel segmento delle telecomunicazioni, ha deciso di buttarsi appunto come MVNO.

In questi giorni è arrivata ufficialmente la prima offerta per privati, da notare che BBBell Mobile nasce come operatore virtuale ATR, ovvero il cui compito è di rivendere il traffico di un altro operatore, in special modo Noitel, che a sua volta dipende dalla rete telefonica di Vodafone. In poche parole, sottoscrivendo un’offerta con la suddetta realtà navigherete sotto rete telefonica dell’operatore in red.

BBBell Mobile, le offerte dell’azienda

Le offerte proposte da BBBell Mobile sono assolutamente ambiziose, se considerate che al momento attuale propone tre varianti: Power, Smart e Light. Vediamole nel dettaglio:

BBBell Power – la migliore fra tutte, ha un costo di 12,99 euro al mese, offre accesso a minuti illimitati da utilizzare verso tutti, 50 SMS e 100 giga di traffico (di questi solo 11,8GB sono utilizzabili in Europa).

– la migliore fra tutte, ha un costo di al mese, offre accesso a da utilizzare verso tutti, e di traffico (di questi solo 11,8GB sono utilizzabili in Europa). BBBell Smart – una semplice via di mezzo con il costo di 9,99 euro al mese, per riuscire ad avere in cambio 30 SMS , minuti illimitati e 30 giga al mese (di questi 9,1GB sono utilizzabili in Europa).

– una semplice via di mezzo con il costo di al mese, per riuscire ad avere in cambio , minuti e al mese (di questi 9,1GB sono utilizzabili in Europa). BBBell Light – la più economica con il suo prezzo finale di 4,99 euro al mese, per riuscire ad avere accesso a 400 minuti e 2GB al mese (di cui 2GB in Europa).

Gli interessati possono attivare una SIM a 10 euro, a cui aggiungere il costo iniziale di altri 10 euro e la prima mensilità.