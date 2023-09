Vodafone spacca i prezzi con una nuova serie di offerte molto speciali, che permettono agli utenti di raggiungere un livello di risparmio inatteso ed insperato, oggi si possono spendere anche soli 7,50 euro per avere in cambio tanti giga e minuti, da poter utilizzare a piacimento sul territorio.

Spendere poco con Vodafone è possibile ed alla portata della maggior parte dei consumatori, sebbene sia importante ricordare che solo alcuni fortunati possono avere pieno accesso alle offerte in oggetto. Gli utenti che avranno la possibilità di attivarle sono coloro che rientrano nella categoria in uscita da Iliad o da un MVNO, con la portabilità obbligatoria del numero originario.

Vodafone, oggi sono quasi gratis queste offerte

La promozione di Vodafone rientra nella fantomatica serie Vodafone Special, al cui interno si possono trovare svariate versioni, tutte caratterizzate da prezzi veramente interessanti. Gli utenti che rispetteranno i suddetti prerequisiti, potranno avere in cambio 150 giga di internet al mese, con navigazione fissa in 4G+, ed anche tutto illimitato per sempre (minuti e SMS da utilizzare liberamente in Italia).

Il punto forte è sicuramente il prezzo di vendita, poiché al giorno d’oggi si pagheranno solamente 7,50 euro al mese, con versamento del contributo direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Non è previsto alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che teoricamente sarà possibile abbandonare in un qualsiasi momento l’operatore in red.