Samsung, nel mese di ottobre potrebbe arrivare il Galaxy S23 FE

Sono stati tanti gli smartphone presentati durante il 2023, ma a quanto pare si sta per ricominciare. Dopo il lancio di nuovi iPhone 15, Samsung sta per rispondere con un medio di gamma, ovvero il prossimo Galaxy S23 FE. Questo dispositivo potrebbe essere uno dei migliori tra quelli più convenienti ed allo stesso tempo performanti, ripristinando peraltro una vecchia edizione che è piaciuta tanto agli utenti in passato.

Alcune fughe di notizie hanno suggerito, per quanto riguarda le specifiche tecniche, di una divisione tra il mercato degli Stati Uniti e tutti gli altri: il primo potrebbe avere uno smartphone con processore Snapdragon 8 Gen 1, mentre il secondo potrebbe avere un processore Exynos 2200. Fortunatamente, secondo le ultime indiscrezioni, non servirà aspettare tanto tempo per saperne di più.

Samsung sta per svelare il suo Galaxy S23 FE, dovrebbe arrivare ad ottobre

Alcune indiscrezioni provenienti da fonti estremamente attendibili, avrebbero parlato della possibilità che il prossimo mese di ottobre potrebbe essere quello giusto. Samsung infatti potrebbe riempirlo ufficializzando una volta per tutte il suo nuovo Galaxy S23 FE. Questo dispositivo, che chiaramente assomiglierà molto ai Galaxy S23, consentirà a tutti di avere ottime caratteristiche tecniche risparmiando comunque qualcosa.

Il prezzo sarà infatti molto più basso rispetto agli attuali top di gamma, ma le specifiche risulteranno estremamente interessanti. La fotocamera ad esempio presenterà una configurazione tripla con 50 + 8 + 12 MP.

Al momento non si sa quale potrebbe essere la data della presentazione durante il prossimo mese di ottobre, per cui ci sarà bisogno di conferme. Queste non tarderanno ad arrivare durante le prossime settimane.