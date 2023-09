Nuovo aggiornamento in arrivo per Android Auto, il più noto sistema di infotainment sta per ricevere una funzione molto richiesta e desiderata dagli utenti, che permetterà a tutti gli effetti di estendere ed ampliare al massimo la versatilità di utilizzo, anche nel caso di Android Auto Automotive, ovvero del sistema preinstallato nella vettura.

Il 2023 ha visto grandi migliorie e cambiamenti epocali, come la nuova interfaccia grafica, capace di rivoluzionare l’esperienza dell’utente finale. Alcuni fortunati possessori di una vettura Polestar, Volvo o Renault (tutte elettriche), possono inoltre fruire dell’app di Amazon prime video, così da accedere liberamente alle serie TV preferite, ma solo quando l’auto è parcheggiata (o in ricarica).

Android Auto, ecco la novità che arriverà nelle prossime settimane

Gli utenti non in possesso della suddetta vettura, potranno comunque godere di due applicazioni interessanti, stiamo parlando di Zoom e di WebEx, dedicate alle conferenze e conversazioni da remoto. Coloro che le utilizzeranno, potranno quindi tenere conferenze solo nel momento in cui la vettura sarà ferma, oltretutto dovranno essere esclusivamente audio, non video (non è possibile collegare alcuna webcam).

Gli utenti a cui non bastasse tutto questo, devono sapere inoltre che verrà introdotto Vivaldi, un web browser che permetterà e faciliterà la navigazione sul web, semplicemente andando a toccare lo schermo della propria vettura, a patto che sia collegata ad uno smartphone o sia un mezzo “connesso”. Non sappiamo di preciso quando verranno rilasciati gli aggiornamenti gratuiti, ma saranno sicuramente via OTA.