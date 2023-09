Il tempo ha insegnato che WhatsApp introduce sempre nuovi aggiornamenti pieni di funzionalità, ma ce ne sono tante che risultano molto più importanti. Gli utenti sono stati in grado di capire benissimo lo scopo di nuove funzioni lanciate durante questo 2023, oggi diventate fondamentali sotto vari punti di vista. Allo stesso tempo esistono anche delle soluzioni appartenenti al mondo delle applicazioni di terze parti, che in un certo qual modo riescono ad integrare le funzionalità di WhatsApp.

Ovviamente le possibilità che arrivano da soluzione del genere, non saranno mai implementate dal colosso della messaggistica ed è per questo che bisogna scaricare applicazioni esterne per poterle avere. Non bisogna assolutamente preoccuparsi visto che sono già tantissimi gli utenti che le hanno testate. Proprio per questo motivo, siete in una botte di ferro.

WhatsApp, per attuare questi due nuovi trucchi bisogna scaricare applicazioni di terze parti

Una delle prime funzionalità che dovreste avere, scaricandole dal web esternamente, è quella che consente di essere praticamente invisibili. Esiste infatti un applicazione che in molti già possiedono che prende il nome di Unseen. Questa infatti consente di leggere fuori da WhatsApp tutti i messaggi in arrivo, così da non dover essere per forza online per leggerli. Inoltre neanche l’ultimo aggiornamento di stato verrà aggiornato.

Se siete invece spesso sorpresi da una conversazione in cui eliminano i messaggi prima che voi possiate leggere, c’è la soluzione perfetta. WAMR è l’app da scaricare: all’arrivo di ogni messaggio su WhatsApp, né memorizzerà il contenuto. Se qualcuno cancellerà il tutto, potrete quindi recuperarlo.