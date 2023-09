La famiglia Xiaomi 13 è l’attuale serie top di gamma del produttore, in attesa dell’arrivo dei nuovi device appartenenti alla gamma Xiaomi 14. Tuttavia, il brand cinese vuole stupire i propri utenti e sta lavorando al debutto di una nuova generazione intermedia.

La serie Xiaomi 13T farà il proprio debutto il prossimo 25 settembre e sarà composta da due device. Il modello 13T sarà affiancato al 13T Pro ed entrambi saranno svelati durante un evento dedicato che si terrà a Berlino.

Tra i due, sicuramente la variante Pro è quella che potrà contare su specifiche tecniche più spinte e, di conseguenza, interessanti. Entrando maggiormente nello specifico, Xiaomi utilizzerà un design particolarmente elegante, con una scocca posteriore realizzata in vetro o, in alcune varianti, anche in pelle.

Abbiamo ricostruito la scheda tecnica quasi completa di Xiaomi 13T Pro in attesa del lancio ufficiale che avverrà tra pochissimi giorni

Il design generale sarà simile a quello del 12T Pro ma sarà maggiormente curato. Le indiscrezioni indicano che potrebbe trattarsi di una versione ribrandizzata del Redmi K60 Ultra e i colori disponibili al lancio saranno nero e blu.

Il display sarà in OLED da 6,67″ con risoluzione a 1220p e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il SoC scelto da Xiaomi sarà il MediaTek Dimensity 9200+ basato sul nodo NP4 di TSMC. L’architettura hardware octa-core è composta da un core Cortex-X3 con frequenza fino a 3,05 GHz, tre core A715 con velocità di clock fino a 2,85 GHz e quattro core Cortex-A510 ad alta efficienza con frequenza operativa fino a 1,8 GHz. La memoria RAM a disposizione del sistema sarà di 12 o 16GB con tagli di memoria interna da 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Come tutti i device Xiaomi di fascia alta degli ultimi tempi, il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Leica. Questo permetterà di avere come sensore principale un modulo Sony IMX707 da 50 MP. Sarà presente anche un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico fino a 3x e una sensore ultra-wide da 13 MP. La fotocamera frontale sarà da 20 MP ottimizzata per i selfie.

La batteria da 5.000 mAh supporterà la ricarica rapida a 120W. Il prezzo previsto per la versione 12/256GB sarà di 719 euro con possibilità di arrivare fino a 900 euro per la variante 12/512GB. Per maggiori dettagli non resta che attendere ancora qualche giorno.