La famiglia Xiaomi 14 sta per arrivare e, a quanto pare, sarà presentata entro la fine dell’anno. Il produttore cinese vuole giocare d’anticipo e lanciare la nuova generazione del flagship qualche settimana prima rispetto ai precedenti modelli.

Qualsiasi momento da ora potrebbe essere quello buono in quanto Xiaomi punta anche ad un ulteriore primato. I due flagship, che arriveranno in versione base e variante Pro, saranno i primi device ad equipaggiare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il sistema, inoltre, potrà contare su 12 GB di RAM invece degli 8 GB precedentemente indicati. La memoria dei device, invece, sarà da 512GB o, nella versione più performante, da 1TB. A lanciare la notizia ci ha pensato il noto leaker Digital Chat Station.

Xiaomi 14 e 14 Pro sono vicini al lancio ufficiale, il produttore si sta preparando avviando la produzione di massa

In attesa di poter scoprire la scheda tecnica completa di Xiaomi 14 e 14 Pro, le nuove indiscrezioni emerse permettono di avere alcuni dettagli in anteprima. Il brand avrebbe avviato la produzione di massa degli smartphone.

La produzione è stata aumentata del 60% rispetto al precedente volume di ordini e nel corso delle prossime settimane questa percentuale aumenterà ancora. Questo significa che Xiaomi si sta preparando per le fasi iniziali della vendita dei due flagship, assicurandosi di avere abbastanza prodotti in magazzino per i preordini e le prime settimane sul mercato.

Considerando le tempistiche, gli analisti ipotizzano che il lancio possa avvenire nella prima o nella seconda settimana di novembre. Il brand potrebbe sfruttare il periodo legato al Giorno dei Single che cade l’11 novembre, una ricorrenza legata allo shopping e agli sconti nel continente asiatico.