The Sims 5 non è un sogno e il titolo è attualmente in fase di sviluppo. A confermarlo è il team di EA impegnato proprio sul progetto conosciuto con il nome in codice Project Rene. Il simulatore di vita non ha ancora una data di lancio ufficiale ma sappiamo che si trova nelle prime fasi di sviluppo.

Inoltre, EA ha voluto aumentare ulteriormente le aspettative confermando una indiscrezione che circolava da tempo. Il nuovo The Sims 5 sarà distribuito in maniera totalmente gratuita per tutti i giocatori.

La software house ha deciso di abbracciare la filosofia del free-to-play e permettere agli utenti di immergersi in questo mondo. Come dichiarato direttamente sul blog ufficiale del publisher: “Questo significa che quando Project Rene sarà pronto e completamente aperto ai giocatori, potrai unirti, giocare ed esplorarlo senza abbonamento, acquisto del gioco principale o meccaniche di energia. Vogliamo che giocare sia super facile per te, per invitare o unirti agli amici ed esplorare nuove funzionalità, storie e sfide“.

The Sims 5 sarà il nuovo simulatore di vita di EA e introdurrà un nuovo approccio al gameplay permettendo a tutti gli utenti di giocare gratuitamente

Un ulteriore aspetto da considerare è che The Sims non andrà a sostituire il quarto capitolo in quanto i due titoli continueranno ad esistere in maniera parallela. Bisogna però effettuare una importante considerazione. Il prossimo capitolo della saga sarà un free-to-play e, EA non inserirà da subito tutte le feature già viste nel quarto capitolo.

Ne consegue che arriveranno numerosi DLC che permetteranno di espandere il gameplay e, gli utenti interessati, dovranno acquistarli. A fornire un esempio è la stessa EA dichiarando che: “Ad esempio, il meteo di base potrebbe essere aggiunto al gioco principale gratuitamente, per tutti. E in futuro, un pacchetto in vendita potrebbe essere incentrato sugli sport invernali con attività come il pattinaggio su ghiaccio o una competizione di costruzione di pupazzi di neve“.