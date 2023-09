Microsfot sta già pensando alla prossima generazione di console. Il colosso di Redmond starebbe pianificando il futuro del settore gaming sviluppando le console che prenderanno il posto di Xbox Series X|S.

Stando ai documenti trapelati dalla in seguito alla battaglia legale tra Microsoft e la Federal Trade Commission (FTC), l’azienda avrebbe già una roadmap definita. Le console di nuova generazione arriveranno sul mercato nel 2028.

Infatti, tra i documenti presentati, c’è anche una chat datata a maggio 2022 in cui alcuni dirigenti Microsoft discutono proprio sul futuro del settore gaming. Nella conversazione viene fatto riferimento proprio ai piani per il 2028 e al nuovo approccio che la divisione Xbox vuole imporre al settore.

Microsoft si sta preparando alla prossima generazione di console Xbox, il debutto potrebbe essere già stato fissato

L’obiettivo di Xbox è quello di potare i giocatori verso un modello flessibile che possa essere simile a quanto visto su Windows. La prossima generazione di console proseguirà il cambiamento messo in piedi da Xbox One e proseguito con il lancio dell’attuale Xbox Series X|S.

Per poter soddisfare le esigenze dei propri giocatori, Microsoft punta a lanciare delle console dotate di una dotazione hardware unica. Al momento non è chiaro a cosa si riferissero i dirigenti nello specifico, ma sicuramente intendevano una potenza hardware superiore alla concorrenza in grado di garantire migliori performance in termini di gamelay e resa visiva.

Allo stato attuale delle cose, non è possibile determinare se il 2028 sia una previsione corretta per il rilascio della prossima Xbox. Non resta che attendere maggiori informazioni sulle console next-gen di Microsoft.