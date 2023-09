Ogni anno il settore della moda lancia nuovi trend e stili da seguire per coloro che desiderano restare al “passo coi tempi”.

Assistiamo quindi al ritorno dello stile vintage, di un particolare colore che farà da padrone ad un’intera collezione e dell’ultimo taglio del momento presentato la prima volta sul Red carpet da qualche attrice famosa.

Insomma, seguire la moda aiuta sicuramente a sentirsi integrati e parte di un “gruppo”.

A proposito di trend, sta spopolando in questo periodo, in particolare sui social, uno stile di abbigliamento ben preciso, definito “man repeller”.

Ovvero, testualmente: “repellente per gli uomini”.

Ma cosa significa tutto ciò?

Seguire la moda: Cos’è il man repeller ?

La nuova moda del man repeller sta davvero spopolando e, sempre più donne, come è possibile vedere già dai social, hanno deciso di aderirvi.

L’idea nasce in seguito ad un articolo pubblicato da Leandra Medine sul proprio blog, nato nel 2010 e chiuso nel 2020.

L’autrice, attualmente personalità di spicco nel mondo della moda, è stata la prima in assoluto a parlare dello stile “man repeller”.

Questo stile, consiste nel preferire capi di abbigliamento che nulla hanno a che fare con il concetto di femminilità o sensualità.

Consiste prevalentemente nella scelta di abiti trasandati o molto più grandi della propria taglia, mirati a coprire piuttosto che a mettere in evidenza le forme del corpo.

È come se, in questo modo, la donna riesca ad impossessarsi di nuovo del proprio corpo, ma soprattutto dell’idea che gli uomini hanno del corpo femminile.

In quanto, in genere la moda cerca di rispondere sempre alla domanda “cosa piacerebbe vedere a un uomo?”.

Adesso, invece, le carte si mescolano totalmente e la domanda a cui rispondere diventa “cosa disgusta o repelle un uomo?“.

Un modo per difendere se stesse da complimenti o commenti inopportuni che, a volte, contribuiscono a creare situazioni di disagio e per allontanare ogni donna dai continui cliché concettuali che, malgrado il trascorrere del tempo, restano sempre gli stessi.

Come l’essere simbolo di femminilità, sensualità, delicatezza e così via.

Scegliendo lo stile man repeller, la donna sceglie di vestirsi esclusivamente per se stessa, prediligendo un abbigliamento comodo e sportivo ai tacchi alti e le gonne vertiginose.

Per vedere quanto questo trend abbia avuto un impatto considerevole, basta cercare su un qualsiasi social l’hashtag #manrepeller, a cui seguiranno innumerevoli foto scattate e pubblicate da donne da ogni parte del mondo.

E voi cosa ne pensate a riguardo?