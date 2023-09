La Postepay mese dopo mese si conferma in Italia come la carta di credito ricaricabile preferita dal grande pubblico. I possessori della carta prodotta da Poste Italiane apprezzano la sua semplicità e la sua convenienza utile sia per i pagamenti online sia per gli acquisti da effettuare sul territorio.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Nel corso del tempo Poste Italiane, per ampliare ancor di più la sua platea di pubblico, ha scelto di modulare la Postepay su misura del pubblico. Da qualche settimana, ad esempio, gli utenti possono attivare una versione della carta completamente digitale ed a costo zero.

La nuova versione della carta si chiama Postepay Digital. Questo prodotto rappresenta una versione della carta completamente dematerializzata rispetto alla tessera nella sua forma tradizionale. Gli utenti potranno quindi utilizzare la carta solo ed esclusivamente attraverso le app di Wallet disponibili su Android e su iPhone.

La Postepay Digital, nonostante la sua forma non materiale, assicura al pubblico gli stessi servizi della carta tradizionale, con i pagamenti P2P ad amici e contatti della rubrica, la possibilità di effettuare ricariche e la possibilità di effettuare acquisti online e negli store fisici. A differenza della versione Evolution di Postepay – il cui costo è pari a 1,25 euro al mese – gli utenti però non avranno un codice IBAN per l’invio e la ricezione di bonifici.

Come per le altre versioni della carta, infine, anche la versione Digital di Postepay prevede un processo di attivazione da compiere nei diversi centri di Poste sul territorio italiano.