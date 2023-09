Ad alcuni giorni dal lancio ufficiale della famiglia iPhone 15, i device realizzati da Apple continuano a stupire. Infatti, si stanno scoprendo alcune feature che l’azienda della mela non ha pubblicizzato ma che comunque si possono rivelare utili per gli utenti.

Stando a quanto riportato dai colleghi di MacRumors, la porta USB Type-C presente sugli iPhone 15 permette di utilizzare un’ampia serie di adattatori. Nello specifico, i device supportano anche gli adattatori USB-C con porta Ethernet e questo consente di sfruttare sugli smartphone una connessione ad internet cablata.

Sarà, quindi, possibile collegare gli iPhone 15 alla propria rete domestica ed effettuare il download e l’upload dei dati in maniera più veloce rispetto alla connessione Wi-Fi. La feature, inoltre, è stata confermata anche da Apple stessa attraverso un documento di supporto dedicato ai device.

La porta USB Type-C ha permesso una flessibilità maggiore agli iPhone 15 che ora supportano vari tipi di adattatori per tutte le esigenze

Nel documento si può leggere un elenco di adattatori USB-Ethernet compatibili con i modelli di iPhone 15. Quando un iPhone è collegato a un cavo Ethernet all’interno delle Impostazioni di sistema appare un menù dedicato. Cliccando su questa voce, vengono forniti dettagli sull’indirizzo IP oltre a varie possibilità di configurazione.

Nelle prove eseguire dagli utenti, attraverso la connessione Ethernet un iPhone 15 ha raggiunto una velocità di download di picco di oltre 800 Mbps durante uno speed test. Apple supportava già questa tipologia di connettori con la porta Lightning ma con il passaggio alla porta USB Type-C non era scontato che la feature restasse. Per fortuna a Cupertino hanno pensato a tutte le possibilità per garantire la massima flessibilità agli utenti.